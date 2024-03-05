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Румменигге оценил вероятность возвращения Зиркзее в «Баварию»

05 Марта 2024 • 14:17 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможном возвращении в команду нападающего Джошуа Зиркзее, который проводит впечатляющий сезон в составе «Болоньи». У «Баварии» есть право первоочередного выкупа нидерландца за 40 миллионов евро.

«Всё зависит от Макса Эберля, я не хочу вмешиваться в его работу. Я пока не знаю, воспользуемся ли мы правом первоочередного выкупа Зиркзее. Мы задумаемся об этом, когда будет разрабатывать стратегию на лето», – цитирует Румменигге журналист Фабрицио Романо.

В этом розыгрыше чемпионата Италии отметился 10 голами и 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Бавария Карл-Хайнц Румменигге Джошуа Зиркзее трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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