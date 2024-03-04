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Тухель считает, что у него остались незавершённые дела в АПЛ

04 Марта 2024 • 14:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
09.03 15:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что у него остались незавершённые дела в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По версии источника, немецкий специалист очень заинтересован в работе во главе «Манчестер Юнайтед», который летом может уволить Эрика тен Хага. Сообщается, что Тухель до сих пор разочарован тем, как быстро его уволили из лондонского «Челси» в начале сентября 2022 года.

Тухель оставит пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона. В приглашении специалиста также заинтересована каталонская «Барселона», но приоритетом для Томаса является возвращение на туманный Альбион.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Тухель ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
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