Тухель считает, что у него остались незавершённые дела в АПЛ

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что у него остались незавершённые дела в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По версии источника, немецкий специалист очень заинтересован в работе во главе «Манчестер Юнайтед», который летом может уволить Эрика тен Хага. Сообщается, что Тухель до сих пор разочарован тем, как быстро его уволили из лондонского «Челси» в начале сентября 2022 года.

Тухель оставит пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона. В приглашении специалиста также заинтересована каталонская «Барселона», но приоритетом для Томаса является возвращение на туманный Альбион.