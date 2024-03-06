«Бавария» пока не решила, стоит ли покупать Антониу Силву

Центральный защитник лиссабонской «Бенфики» Антониу Силва действительно находится в шорт-листе у мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красная машина» рассматривает вариант с приобретением 20-летнего португальца.

Проблемой пока является тот факт, что в контракте Силвы прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Есть вероятность, что этот ценник удастся сбить до 70-80 миллионов евро, но «Бавария» всё равно не хочет тратить такие деньги на нового защитника. Возможно, если летом команду покинет Маттейс де Лигт или Дайо Упамекано, руководство всё же решится раскошелиться на Антониу.

Отметим, что Силва также интересен «Манчестер Юнайтед».