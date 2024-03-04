Де Лигт прокомментировал слухи о своём будущем

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал слухи о своём возможном уходе в летнее межсезонье. Ранее нидерландского футболиста связывали с трансфером в «Манчестер Юнайтед», где работает бывший тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг.

«Сезон всё ещё не закончен, я не думаю ни о чём постороннем. Я очень счастлив в «Баварии». Конечно, этот сезон нельзя назвать для меня лёгким. Я был травмирован на протяжение длительного срока. В настоящий момент я чувствую себя хорошо. В конце концов, тренер принимает решение насчёт игроков, которые должны выйти на поле. Я хочу играть и помогать команде настолько, насколько это возможно», – сказал де Лигт на пресс-конференции.