Тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес: «Конечно, я польщён интересом «Баварии»

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес прокомментировал слухи об интересе со стороны мюнхенской «Баварии». «Швабы» под руководством своего наставника в настоящий момент занимают третью строчку в немецкой Бундеслиге.

«Связывался ли со мной Ули? Нет, мы достаточно давно не контактировали. Рано или поздно он мне позвонит, но не думаю, что будет обсуждаться тема, о которой мы сейчас говорим. Конечно, я польщён интересом «Баварии». Тем не менее, я сосредоточен на настоящем. Я очень комфортно чувствую себя в «Штутгарте», – цитирует Хёнеса Sky Sport Germany.

Себастьян является родным племянником члена совета директоров «Баварии» Ули Хёнесса.