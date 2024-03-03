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Тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес: «Конечно, я польщён интересом «Баварии»

03 Марта 2024 • 11:46 Комментировать
Штутгарт
...
Унион Берлин
08.03 22:30

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес прокомментировал слухи об интересе со стороны мюнхенской «Баварии». «Швабы» под руководством своего наставника в настоящий момент занимают третью строчку в немецкой Бундеслиге.

«Связывался ли со мной Ули? Нет, мы достаточно давно не контактировали. Рано или поздно он мне позвонит, но не думаю, что будет обсуждаться тема, о которой мы сейчас говорим. Конечно, я польщён интересом «Баварии». Тем не менее, я сосредоточен на настоящем. Я очень комфортно чувствую себя в «Штутгарте», – цитирует Хёнеса Sky Sport Germany.

Себастьян является родным племянником члена совета директоров «Баварии» Ули Хёнесса.

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Бавария Себастьян Хенес Штутгарт ещё теги

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ШТУТГАРТ УНИОН БЕРЛИН
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Сегодня, 03 Марта
11:46 · Германия. Бундеслига
Тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес: «Конечно, я польщён интересом «Баварии»
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