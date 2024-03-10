​«Бавария» забила восемь за матч во второй раз в сезоне - такое случалось в Бундеслиге лишь однажды

В двадцать пятом туре немецкого чемпионата «Бавария» уничтожила «Майнц» с хоккейным счетом 8:1, и это был уже второй случай в сезоне, когда мюнхенский клуб забил аж восемь голов за матч в ворота соперника. В первый раз это случилось в первом круге в игре против «Дармштадта». Лишь однажды в истории Бундеслиги команда забивала более одного раза восемь или более мячей за игру - это было в сезоне 1965/1966, речь идет о «Дуйсбурге».

В следующем туре «Баварии» предстоит сыграть с «Дармштадтом» - еще одна отличная возможность забить много мячей. Это случится шестнадцатого марта. Сейчас команда Томаса Тухуеля занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.