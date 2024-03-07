Крайний защитник «Фейеноорда» Квилиндси Хартман может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, «Бавария» в ближайшее время может связаться с «Фейеноордом» по поводу возможного трансфера Хартмана. При этом сообщается, что интерес к 22-летнему защитнику проявляют клубы итальянской Серии А и Английской премьер-лиги.

В текущей кампании Хартман появился на поле в 35 матчах во всех турнирах и стал автором семи результативных передач.

Контракт Хартмана с нидерландским клубом рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 23 миллиона евро.

