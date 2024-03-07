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«Бавария» нашла замену Дэвису в Нидерландах слухи

07 Марта 2024 • 16:12 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Крайний защитник «Фейеноорда» Квилиндси Хартман может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, «Бавария» в ближайшее время может связаться с «Фейеноордом» по поводу возможного трансфера Хартмана. При этом сообщается, что интерес к 22-летнему защитнику проявляют клубы итальянской Серии А и Английской премьер-лиги.

В текущей кампании Хартман появился на поле в 35 матчах во всех турнирах и стал автором семи результативных передач.

Контракт Хартмана с нидерландским клубом рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 23 миллиона евро.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фейеноорд Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 Квилиндси Хартман ещё теги

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