Алонсо не вёл переговоров с «Баварией» и не говорил, что предпочитает мюнхенцев «Ливерпулю»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пока не определился со своим будущим. По информации от журналиста Кристиана Фалька, испанский специалист даже не вёл переговоров с руководством «Баварии». Более того, Хаби тем более не говорил мюнхенцам, что предпочитает перебраться на «Альянц Арену», нежели возглавить «Ливерпуль».

Источник также сообщает, что «Байер» будет требовать за Алонсо сумму компенсации, но конкретные цифры пока не называются. Хаби будет выбирать между «Баварией» и «Ливерпулем». За оба клуба испанец успел поиграть в качестве футболиста.

Напомним, «Байер» Алонсо в данный момент лидирует в Бундеслиге с отрывом в 10 очков от «Баварии».