Тухель готов вернуться в «Челси», если руководство признает свою ошибку

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель готов вернуться в лондонский «Челси» в следующем сезоне. По информации от Sport Bild, немецкий специалист примет предложение «синих», если владельцы признают, что его увольнение в сентябре 2022 года стало ошибкой.

Напомним, Тухель ранее приводил «Челси» к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В начале прошлого сезона Томас был уволен новыми владельцами.

Тухель точно покинет «Баварию» по окончании нынешнего сезона и станет свободным агентом. У Томаса также есть вариант с работой в «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоне».