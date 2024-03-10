Тухель опередил по одному параметру всех предыдущих тренеров «Баварии» начиная с Гвардиолы

В двадцать пятом туре немецкого чемпионата «Бавария» уничтожила «Майнц» с хоккейным счетом 8:1, и это был уже третий случай при нынешнем тренере Томасе Тухеле, когда мюнхенский клуб забил семь или более мячей в матче немецкого чемпионата.

Любопытно, что это больше, чем при любом из предыдущих тренеров «Баварии» начиная с Хосепа Гвардиолы - при нем, к примеру, команда лишь дважды за три сезона забила за матч семь или более мячей. Также дважды это получалось при Юлиане Нагельсманне, единожды при Хансе Флике и также единожды при Карло Анчелотти.

В следующем туре «Баварии» предстоит сыграть с «Дармштадтом».