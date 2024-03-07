«Манчестер Юнайтед» восхищается двумя тренерами с опытом работы в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» летом вполне может сменить главного тренера. Нынешний наставник Эрик тен Хаг не совсем устраивает руководство, ведь команда сейчас занимает шестое место в чемпионате.

По информации от журналиста Мишеля Плана, «Манчестер Юнайтед» восхищается тренером «Баварии» Томасом Тухелем и Роберто де Дзерби, который ныне возглавляет «Брайтон». В шорт-листе манкунианцев также числится Зинедин Зидан, но назначение француза считается маловероятным.

Напомним, Тухель покинет «Баварию» в конце сезона. Томас вместе с Роберто де Дзерби также интересны каталонской «Барселоне», которую летом покинет Хави Эрнандес.