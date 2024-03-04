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«Реал» предложит 50 млн евро за защитника «Баварии»

04 Марта 2024 • 19:32 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Мадридский «Реал» собирается укрепить оборону в летнее трансферное окно.

Как сообщает Cadena SER, испанский клуб почти договорился о трансфере защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Источник отмечает, что «сливочные» готовы повысить своё предложение до 50 миллионов евро с учётом бонусов.

Приводилась информация, что канадский футболист заключит с мадридцами четырехлетнее соглашение. Другие предложения игрок не рассматривает.

К слову, действующий контракт Дэвиса с мюнхенской командой рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Альфонсо провёл за немцев 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя ассистами.
 


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Бундеслига Ла Лига Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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