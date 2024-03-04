«Реал» предложит 50 млн евро за защитника «Баварии»

Мадридский «Реал» собирается укрепить оборону в летнее трансферное окно.

Как сообщает Cadena SER, испанский клуб почти договорился о трансфере защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Источник отмечает, что «сливочные» готовы повысить своё предложение до 50 миллионов евро с учётом бонусов.

Приводилась информация, что канадский футболист заключит с мадридцами четырехлетнее соглашение. Другие предложения игрок не рассматривает.

К слову, действующий контракт Дэвиса с мюнхенской командой рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Альфонсо провёл за немцев 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя ассистами.

