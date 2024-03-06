​«Будущее «Баварии»: Эберль высказался о продлении контракта с Телем

Член совета директоров «Баварии» Макс Эберль дал комментарий после продления контракта с Матисом Телем.

«Мы очень рады, что Тель продлил свой контракт с «Баварией». Он является важной составляющей для будущего нашей команды. Благодаря ему в нашей команде уже есть новое поколение «Баварии». Матис приехал в Мюнхен молодым игроком и в 18 лет приобрёл важный опыт на топ-уровне. Он будет ставить много восклицательных знаков – здесь, в «Баварии», - цитирует Эберля сайт «Баварии».

Ближайший матч чемпионата Германии «Бавария» проведёт в субботу, 9 марта, - против «Майнца» на своём поле.