Дайер: «Любой игрок хотел бы выступать в одной команде с Кейном»

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер высказался об игре в одной команде с нападающим Гарри Кейном, который вчера оформил дубль в ворота римского «Лацио» и помог мюнхенцам завоевать путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Гарри является одним из самых надёжных бомбардиров на планете. Любой игрок хотел бы выступать с Кейном в одной команде. Конечно, мне ещё приятней, ведь я являюсь его другом», – цитирует Дайера TNT Sports.

Напомним, Кейн и Дайер ранее вместе выступал за лондонский «Тоттенхэм». Англичане вдвоём играли за «шпор» с 2014 по 2023 год. Ранее появились слухи о том, что «Бавария» решила оставить Эрика на следующий сезон.