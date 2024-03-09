«Бавария» забила 8 мячей в ворота «Майнца», у Кейна хет-трик

В субботу «Бавария» показала реакцию на последние неудачи и разорвала в клочья оборону «Майнца». Джамал Мусиала получил заброс мяча на ход и покатил мимо голкипера под удар Гарри Кейну - 1:0. Вскоре навес со штрафного, Кейн головой направил мяч в штангу, а Леон Горецка тут же добил. Надим Амири ответил чудесным ударом точно в девятку - 2:1. Брайан Груда мог вовсе сравнивать после обводки пары соперников, но минимальный промах. В штрафной Кейн получил мяч, развернулся и оформил дубль, 3:1 после первого тайма.

Мусиала опасно прострелил в штрафную, и Томас Мюллер там подставил ногу - 4:1. Кейн побывал в роли ассистента, с его передачи Мусиала прорвался к воротам и забил пятый гол своей команды. Горецка навесил в штрафную, а Серж Гнабри, находясь спиной к воротам, шикарно сыграл пяткой по летящему мячу и забил. Тут же Кейн сыграл на добивании после спасения голкипера - 7:1. На 90-й минуте точку поставил Горецка.

Гости остаются предпоследними, а «Бавария» до семи очков сократила отставание от «Байера».