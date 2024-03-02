Тухеля не уволят до матча с «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не потеряет свою работу до матча против римского «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов, который состоится в ближайший вторник. По информации от издания Bild, руководство «красной машины» не собирается принимать поспешных решений.

Несмотря на вчерашнюю ничью с «Фрайбургом» в Бундеслиге (2:2), Тухель будет присутствовать на скамейке запасных своей команды в игре с «Лацио». Напомним, первый матч на «Стадио Олимпико» мюнхенский клуб проиграл со счётом 0:1. В последний раз «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала в 2019 году, когда в соперниках был будущий победитель турнира в лице «Ливерпуля».