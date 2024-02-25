Де Лигт: «Уход Тухеля ничего особо не меняет, мы всё ещё вместе»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт рассказал, насколько повлияла на его команду новость об уходе главного тренера Томаса Тухеля в конце сезона.

«Уход Тухеля ничего особо не меняет, мы всё ещё вместе, мы должны справиться вместе. Нам предстоит хорошо закончить сезон. Мы до сих пор участвуем в Лиге чемпионов, нам нужно показать, чего мы стоим. Команда хочет выиграть каждый матч в Бундеслиге и возложить давление на «Байер». Самое главное, что мы вернули свой огонь после победы над «РБ Лейпцигом», – цитирует де Лигта Bayern & Germany.

Отметим, что «Бавария» сейчас отстаёт от лидирующего «Байера» на 8 очков в Бундеслиге.