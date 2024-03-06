​Тель прокомментировал продление контракта с «Баварией»

Нападающий Матис Тель продлил контракт с «Баварией». Новое трудовое соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до конца сезона 2028/2029. После пролонгации договора Тель дал комментарий.

«Продление контракта очень много значит для меня. Я многому научился в «Баварии» - и на поле, и за его пределами. Мюнхен стал домом для меня и моей семьи, плюс болельщики очень важны: без них я не могу быть тем игроком, которым являюсь.

Когда ты играешь в «Баварии», ты всегда хочешь выигрывать все титулы. Я хочу забивать и помогать организовывать голы, хочу играть с душой и энергией и отдавать всё ради этого клуба и его болельщиков», - цитирует Теля сайт «Баварии».

Ближайший матч «Бавария» проведёт 9 марта – против «Майнца».