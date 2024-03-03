Тухель рассмотрит вариант с «Барселоной» только при одном условии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассмотрит предложение каталонской «Барселоны» только при одном условии. The Sun сообщает, что немецкий специалист в первую очередь будет нацелен на работу в «Манчестер Юнайтед». Только в случае неудачи с возвращением в Английскую премьер-лигу, Тухель рассмотрит предложение «Барселоны».

Напомним, Томас в конце сезона совершенно точно покинет «Баварию». Точно так же «Барселона» останется без главного тренера, ведь свой пост оставит Хави Эрнандес. 50-летний Тухель является одним из приоритетных кандидатов для руководства «сине-гранатовых».