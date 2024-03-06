Дайер: «Я наслаждаюсь своей игрой за «Баварию»

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер ответил на вопрос о своей адаптации в мюнхенском коллективе.

— Здесь все приняли меня хорошо, поэтому мне было легко адаптироваться. Сейчас я наслаждаюсь своей игрой за «Баварию». У меня все замечательно, — цитирует Дайера официальный сайт УЕФА.

Напомним, 30-летний защитник присоединился к «Баварии» в зимнее трансферное окно. В составе мюнхенцев Дайер сыграл в восьми матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

9 марта «Бавария» примет на своем поле «Майнц». Встреча 25-го тура Бундеслиги должна будет стартовать в 17:30 по мск.