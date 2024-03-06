Тухель травмировал пальцы ноги, пока неизвестно, сможет ли тренер провести тренировку

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель травмировал пальцы ноги во время вчерашнего матча с римским «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов. По информации от Bild, пока неизвестно, в состоянии ли немецкий специалист провести сегодняшнюю тренировку.

Отметим, что доктора «Баварии» вчера после матча осмотрели ногу Тухеля, но не смогли выявить серьёзность повреждения. Напомним, мюнхенцы добились цели и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Лацио» 3:0 на своём домашнем стадионе.

Ранее «Бавария» и Тухель объявили о прекращении сотрудничества летом. Мюнхенцы сейчас отстают в Бундеслиге от лидирующего леверкузенского «Байера» на 10 очков.