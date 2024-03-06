Эберль – о ситуации с контрактом Дэвиса: «Ещё ничего не потеряно»

Член совета директоров мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о ситуации с контрактом левого защитника Альфонсо Дэвиса, который летом 2025 года может стать свободным агентом.

«Я пока не обсуждал с Дэвисом ситуацию с истекающим контрактом. Тем не менее, у меня всегда есть надежда, ещё ничего не потеряно. Я не собираюсь сдаваться», – цитирует Эберля журналист Максимилиан Кох.

Мадридский «Реал» летом намерен приложить серьёзные усилия для того, чтобы убедить «Баварию» в продаже Дэвиса. Альфонсо не устраивает предложение мюнхенцев по новому контракту. Так или иначе, «Реал» не собирается переплачивать за канадца, у которого осталось менее полутора лет по соглашению с «Баварией».