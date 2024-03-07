Агент Дэвиса опроверг информацию о договорённости с «Реалом»

Агент Недал Хуосе, представляющий интересы защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, отреагировал на информацию о предстоящем переходе игрока в «Реал».

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист уже достиг устной договоренности с мадридским клубом.

«Ни с одним клубом нет ничего согласованного. В настоящее время Альфонсо сосредоточен только на «Баварии», но в ближайшие месяцы мы рассмотрим все наши предложения», — цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три ассиста.