Кейн оформил четвёртый хет-трик в сезоне

В эти минуты «Бавария» принимает у себя дома «Майнц» в рамках 25-го тура чемпионата Германии.

На данный момент продолжается второй тайм встречи, в которой «Бавария» громит своего соперника со счетом 7:1. Три мяча из семи записал на свой счет форвард мюнхенцев Гарри Кейн. Для англичанина данный хет-трик стал уже четвертым в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

Сейчас на счету Кейна 36 забитых мячей и десять результативных передач в 34 сыгранных матчах с учетом всех турниров.

Следить за всеми событиями игры «Бавария» - «Майнц» можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.