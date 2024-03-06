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«Барселона» интересуется нападающим «Баварии»

06 Марта 2024 • 22:09 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Эрику Чупо-Мотингу.

По данным журналиста Экрема Конура, трансфер может состояться в летнее трансферное окно, когда камерунский форвард станет свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед», который находится в поиске забивного нападающего.

34-летний Чупо-Мотинг выступает за «Баварию» с 2022 года. Его рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Барселона» после 27 туров идёт на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 очков. «Бавария» же занимает в чемпионате Германии второе место, набрав 54 балла.


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Бавария Барселона Эрик Чупо-Мотинг трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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