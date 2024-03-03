Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала отказался подписывать с клубом новый контракт. По информации от Daily Star, молодой немец нацелен на летний переезд в Английскую премьер-лигу, где футболистом интересуются такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Напомним, Мусиала является воспитанником лондонского «Челси». В «Баварию» англичанин попал в 2019 году и довольно быстро смог заработать повышение в первую команду.

Нынешний контракт Джамала с «Баварией» истекает летом 2026 года. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 110 миллионов евро.