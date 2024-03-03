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Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ

03 Марта 2024 • 11:00 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала отказался подписывать с клубом новый контракт. По информации от Daily Star, молодой немец нацелен на летний переезд в Английскую премьер-лигу, где футболистом интересуются такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Напомним, Мусиала является воспитанником лондонского «Челси». В «Баварию» англичанин попал в 2019 году и довольно быстро смог заработать повышение в первую команду.

Нынешний контракт Джамала с «Баварией» истекает летом 2026 года. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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