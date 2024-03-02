Гримальдо поделился ожиданиями от чемпионской гонки с «Баварией»

Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки Бундеслиги с мюнхенской «Баварией». Напомним, завтра «фармацевты» могут оторваться от второго места на 10 очков, но для этого нужно обыграть на выезде «Кёльн», который занимает 16 место в таблице.

«Бывают моменты с большим давлением и сложными матчами, но команда достойно проходит такие отрезки. Мы знаем, что «Бавария» является топовым клубом, который будет бороться до самого конца. Мы должны продолжать в том же духе шаг за шагом и оставаться расслабленными», – приводит слова Гримальдо издание The Athletic.