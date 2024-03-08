Тухель вряд ли вернётся в «Челси»

Томас Тухель не входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Челси».

Лондонский клуб может задуматься о расставании с Маурисио Почеттино, если верить многочисленным слухам, и уже изучает кандидатуры потенциальных сменщиков аргентинца. Как докладывает журналист Бен Джейкобс, вариант с возвращением Томаса Тухеля маловероятен. Специалист заинтересован в работе в Англии, но вряд ли будет приглашён в «Челси» грядущим летом.

Томас Тухель возглавлял «синих» с января 2021 по сентябрь 2022 года, после чего был уволен. Он привёл команду к триумфу в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.

Немецкий специалист покинет «Баварию» по окончании текущего сезона – клуб объявил об этом в феврале.