«Бавария» согласовала новый контракт с Телем

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель в скором времени должен подписать со своей командой новый контракт. По информации от Le Parisien, руководство клуба согласовало с 18-летним французом договор до 2029 года.

Сообщается, что контракт должен быть подписан уже сегодня. Теля убедили условия, которые были ему предложены руководством мюнхенского клуба.

Ранее ходили слухи о том, что Матис может покинуть «Баварию» ближайшим летом из-за проблем с игровой практикой. К футболисту приписывали интерес со стороны таких английских клубов, как «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

В этом розыгрыше Бундеслиги Тель отметился 4 голами и 3 результативными передачами.