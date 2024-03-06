Кейн: «Надеюсь, победа над «Лацио» станет для нас переломным моментом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн выразил надежду, что вчерашняя победа над римским «Лацио» (3:0) станет переломным моментом для его команды в нынешнем сезоне. Напомним, англичанин вчера оформил дубль и помог «Баварии» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Надеюсь, победа над «Лацио» станет для нас переломным моментом на оставшуюся часть года», – цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Кейн в нынешнем сезоне отметился 27 голами и 5 результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Летом «Бавария» купила 30-летнего англичанина за 95 миллионов евро из лондонского «Тоттенхэма».