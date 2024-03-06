Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн: «Надеюсь, победа над «Лацио» станет для нас переломным моментом»

06 Марта 2024 • 10:50 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн выразил надежду, что вчерашняя победа над римским «Лацио» (3:0) станет переломным моментом для его команды в нынешнем сезоне. Напомним, англичанин вчера оформил дубль и помог «Баварии» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Надеюсь, победа над «Лацио» станет для нас переломным моментом на оставшуюся часть года», – цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Кейн в нынешнем сезоне отметился 27 голами и 5 результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Летом «Бавария» купила 30-летнего англичанина за 95 миллионов евро из лондонского «Тоттенхэма».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

Новости по матчу

Сегодня, 06 Марта
00:57
Легенда «Реала» может возглавить «Байер»
05 Марта
19:38
Даниил Медведев рассказал, за какой российский клуб раньше болел
19:18
«Кейн просто машина»: Даниил Медведев высоко оценил нападающего «Баварии»
16:44
Алонсо не вёл переговоров с «Баварией» и не говорил, что предпочитает мюнхенцев «Ливерпулю»
14:17
Румменигге оценил вероятность возвращения Зиркзее в «Баварию»
04 Марта
23:12
«Бавария» может купить Фримпонга у «Байера» при определённом условии
22:37
«Бавария» оценила стоимость Тео Эрнандеса, которым хочет заменить Дэвиса
21:23
Немецкие СМИ оценили вероятность перехода Дэвиса в «Реал»
20:31
В «Баварии» высоко оценивают работу де Дзерби, но приоритет — Хаби Алонсо
19:32
«Реал» предложит 50 млн евро за защитника «Баварии»
18:32
Румменигге объяснил, какими качествами должен обладать новый тренер «Баварии»
15:41
Де Лигт поделился ожиданиями от ответного матча с «Лацио»
15:25
Де Лигт прокомментировал слухи о своём будущем
14:36
Тухель считает, что у него остались незавершённые дела в АПЛ 1
12:51
Демикелис прокомментировал интерес со стороны «Баварии»
03 Марта
15:00
Тухель рассмотрит вариант с «Барселоной» только при одном условии 7
14:31
«Бавария» ещё не определилась, уволит ли Тухеля в случае вылета из Лиги чемпионов 2
12:57
Кюизанс: «С переходом в «Баварию» я получил отличный шанс, но я его упустил»
11:46
Тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес: «Конечно, я польщён интересом «Баварии»
11:00
Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
02 Марта
15:09
Гримальдо поделился ожиданиями от чемпионской гонки с «Баварией»
14:14
Тель должен выйти в стартовом составе на матч с «Лацио»
12:57
Тухеля не уволят до матча с «Лацио»
12:45
Дайер оценил свои шансы остаться в «Баварии»
12:05
Эберль прокомментировал ситуацию с контрактом Киммиха
11:48
Дайер оценил шансы «Баварии» на титул
11:22
Фройнд – о ничье «Баварии» с «Фрайбургом»: «Мы очень разочарованы»
25 Февраля
12:06
Де Лигт: «Уход Тухеля ничего особо не меняет, мы всё ещё вместе»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ МАЙНЦ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Важный игрок возвращается в состав «Спартака» Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
11:22 · Германия. Бундеслига
Кейн высказался об уходе Тухеля в конце сезона
11:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не может договориться с полузащитником, на которого претендуют гранды АПЛ
10:50 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Надеюсь, победа над «Лацио» станет для нас переломным моментом»
05:53 · Германия. Бундеслига
​Тухель не захотел отвечать на вопрос, стал бы он тренировать в Италии
00:57 · Германия. Бундеслига
Легенда «Реала» может возглавить «Байер»
00:35 · Германия. Бундеслига
Кейн лишь дважды в карьере забивал больше голов за сезон, чем в нынешней кампании
05 Марта
23:26 · Германия. Бундеслига
Гримальдо назвал лучшего левого защитника последних лет
22:02 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «Считаю Месси лучшим в истории» 1
21:07 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» выкупил футболиста «Тулузы»
20:19 · Германия. Бундеслига
Гримальдо — о переходе в «Байер»: «Команда оказалась даже лучше, чем я ожидал»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Даниил Медведев рассказал, за какой российский клуб раньше болел
19:18 · Германия. Бундеслига
«Кейн просто машина»: Даниил Медведев высоко оценил нападающего «Баварии»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Алонсо не вёл переговоров с «Баварией» и не говорил, что предпочитает мюнхенцев «Ливерпулю»
16:07 · Германия. Бундеслига
​Инсайдер Романо высказался о будущем Кейна
15:57 · Англия. Премьер-лига
​Хаманн: «Обидно, что Кейн может остаться без трофея в первом сезоне в «Баварии» 2
Все новости
Рекомендуем