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Дайер оценил шансы «Баварии» на титул

02 Марта 2024 • 11:48 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер оценил шансы своей команды на чемпионский титул Бундеслиги. Вчера «красная машины» сыграла вничью на выезде с «Фрайбургом». Если «Байер» в воскресенье обыграет «Кёльн», отрыв «фармацевтов» от «Баварии» в чемпионской гонке возрастёт до 10 очков.

«Титул уже не в наших руках. Единственное, что мы можем сделать – это выиграть каждый матч и надеяться на лучшее. Все знают, что это будет сложно, но мы не сдаёмся», – цитирует Дайера Sky Sport Germany.

Напомним, Дайер перебрался в «Баварию» зимой из «Тоттенхэма» на правах аренды до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Дайер

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