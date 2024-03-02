Дайер оценил шансы «Баварии» на титул

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер оценил шансы своей команды на чемпионский титул Бундеслиги. Вчера «красная машины» сыграла вничью на выезде с «Фрайбургом». Если «Байер» в воскресенье обыграет «Кёльн», отрыв «фармацевтов» от «Баварии» в чемпионской гонке возрастёт до 10 очков.

«Титул уже не в наших руках. Единственное, что мы можем сделать – это выиграть каждый матч и надеяться на лучшее. Все знают, что это будет сложно, но мы не сдаёмся», – цитирует Дайера Sky Sport Germany.

Напомним, Дайер перебрался в «Баварию» зимой из «Тоттенхэма» на правах аренды до конца сезона.