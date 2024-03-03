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«Бавария» ещё не определилась, уволит ли Тухеля в случае вылета из Лиги чемпионов

03 Марта 2024 • 14:31 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Мюнхенская «Бавария» ещё не приняла окончательное решение по поводу того, стоит ли увольнять главного тренера Томаса Тухеля в случае вылета из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала от римского «Лацио». Напомним, первый матч «Бавария» проиграла на выезде со счётом 1:4.

По информации от издания Bild, «Бавария» сомневается в целесообразности увольнения Тухеля посреди сезона, ведь немец и так покинет команду по окончании кампании. Мюнхенцы не знают, кем могут заменить Томаса до конца сезона.

Отметим, что главным фаворитом на пост нового тренера «Баварии» называется Хаби Алонсо, который ныне помогает леверкузенскому «Байеру» успешно лидировать в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

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