Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Демикелис прокомментировал интерес со стороны «Баварии»

04 Марта 2024 • 12:51 Комментировать
Бавария
...
Майнц
09.03 17:30

Бывший защитник «Баварии» Мартин Демикелис прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Баварии». Летом вакансия освободится после ухода Томаса Тухеля.

«Я не тороплюсь. Я безмерно счастлив в «Ривер Плейте», старался максимально подготовиться к возможности стать тренером. Я очень сосредоточен на своей работе. Всем известно чувство принадлежности, которое я испытываю к «Баварии» – я играл там 8 лет, работал тренером дубля и послом клуба. Сейчас я в «Ривер Плейте», и мне нравится здесь находиться. Думаю, у нас будет отличный 2024 год», – цитирует Демикелиса TNT Sports Argentina.

Ранее Демикелиса также связывали с работой в каталонской «Барселоне».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мартин Демикелис

Новости по матчу

Сегодня, 04 Марта
12:51
Демикелис прокомментировал интерес со стороны «Баварии»
03 Марта
15:00
Тухель рассмотрит вариант с «Барселоной» только при одном условии 7
14:31
«Бавария» ещё не определилась, уволит ли Тухеля в случае вылета из Лиги чемпионов 2
12:57
Кюизанс: «С переходом в «Баварию» я получил отличный шанс, но я его упустил»
11:46
Тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес: «Конечно, я польщён интересом «Баварии»
11:00
Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
02 Марта
15:09
Гримальдо поделился ожиданиями от чемпионской гонки с «Баварией»
14:14
Тель должен выйти в стартовом составе на матч с «Лацио»
12:45
Дайер оценил свои шансы остаться в «Баварии»
12:05
Эберль прокомментировал ситуацию с контрактом Киммиха
11:48
Дайер оценил шансы «Баварии» на титул
11:22
Фройнд – о ничье «Баварии» с «Фрайбургом»: «Мы очень разочарованы»
25 Февраля
12:06
Де Лигт: «Уход Тухеля ничего особо не меняет, мы всё ещё вместе»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ МАЙНЦ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Судья объяснил скандальное удаление Беллингема Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ
Спортивные новости
Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Марта
12:55 · Германия. Бундеслига
Мусиала рассказал, как «Бавария» собирается пройти «Лацио»
12:51 · Германия. Бундеслига
Демикелис прокомментировал интерес со стороны «Баварии»
12:43 · Германия. Бундеслига
Мюллер поделился ожиданиями от матча с «Лацио»
09:12 · Германия. Бундеслига
Радимов: «Байер» выглядит непобедимым»
08:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пытается сохранить звезду команды
03 Марта
21:29 · Германия. Бундеслига
Дубль Байера помог «Хоффенхайму» переиграть «Вердер»
20:42 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо — о лидерстве «Байера»: «На данный момент это ничего не значит»
20:07 · Германия. Бундеслига
​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо
19:41 · Германия. Бундеслига
​«Байер» продлил серию без поражений до 34 матчей
19:34 · Германия. Бундеслига
«Байер» на 10 очков оторвался от «Баварии», легко обыграв «Кёльн» 2
17:00 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
15:00 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассмотрит вариант с «Барселоной» только при одном условии 7
14:40 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» установила клубный рекорд
14:33 · Германия. Бундеслига
​Тренер «Боруссии» Терзич – под наблюдением начальства
14:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ещё не определилась, уволит ли Тухеля в случае вылета из Лиги чемпионов 2
Все новости
Рекомендуем