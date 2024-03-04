Демикелис прокомментировал интерес со стороны «Баварии»

Бывший защитник «Баварии» Мартин Демикелис прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Баварии». Летом вакансия освободится после ухода Томаса Тухеля.

«Я не тороплюсь. Я безмерно счастлив в «Ривер Плейте», старался максимально подготовиться к возможности стать тренером. Я очень сосредоточен на своей работе. Всем известно чувство принадлежности, которое я испытываю к «Баварии» – я играл там 8 лет, работал тренером дубля и послом клуба. Сейчас я в «Ривер Плейте», и мне нравится здесь находиться. Думаю, у нас будет отличный 2024 год», – цитирует Демикелиса TNT Sports Argentina.

Ранее Демикелиса также связывали с работой в каталонской «Барселоне».