Кейн повторил рекорд Бундеслиги

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн повторил рекорд бывшего нападающего «Гамбурга» Уве Зеелера.

Сегодня, 9 марта, «Бавария» разгромила у себя дома «Майнц» в рамках 25-го тура чемпионата Германии со счетом 8:1. Автором трех забитых мячей стал нападающий Гарри Кейн, последний гол которого стал уже 30-м в его дебютном сезоне Бундеслиги.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, Кейн повторил голевое достижение Зеелера, который в сезоне-1963/64 забил 30 мячей в первом для себя сезоне чемпионата Германии.

Напомним, 30-летний Кейн присоединился к «Баварии» минувшим летом, перебравшись из лондонского «Тоттенхэма».

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