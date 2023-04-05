Павар до сих пор задумывается о переходе в «Барселону»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар до сих пор задумывается о переходе в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Кристиана Фалька, в стане «Баварии» считают, что с игроком будет трудно продлить контракт.

Несмотря на прогресс во второй части сезона, Павар пока не спешит продлевать контракт с «Баварией». Француз до сих пор заигрывает с каталонской «Барселоной», которая была бы рада заполучить в свои ряды универсального защитника, который способен сыграть как на фланге, так и в центре обороны.

Павар очень нравится новому тренеру «Баварии» Томасу Тухелю, но Бенжамен пока не спешит продлевать свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года.