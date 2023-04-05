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Кубок Испании

Матч между «Барселоной» и «Реалом» рассудит арбитр, который судил их в чемпионате

05 Апреля 2023 • 04:56 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
1 2.35 X 3.50 2 3.00
Через 15 ч. 55 мин.

В среду вечером каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» сойдутся в ответном матче полуфинала Кубка Испании, в первой игре «Барселона» выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Милитао. Накануне игры Испанская федерация футбола объявила имя арбитра, который обслужит предстоящий матч.

Как оказалось, это Хуан Мартинес Мунуэра - арбитр, который уже работал на матче между «Реалом» и «Барселоной» в первом круге, тогда «Барса» проиграла, а Мунуэра показал желтую карточку Хави.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Реалом» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции.

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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