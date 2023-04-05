Матч между «Барселоной» и «Реалом» рассудит арбитр, который судил их в чемпионате

В среду вечером каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» сойдутся в ответном матче полуфинала Кубка Испании, в первой игре «Барселона» выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Милитао. Накануне игры Испанская федерация футбола объявила имя арбитра, который обслужит предстоящий матч.

Как оказалось, это Хуан Мартинес Мунуэра - арбитр, который уже работал на матче между «Реалом» и «Барселоной» в первом круге, тогда «Барса» проиграла, а Мунуэра показал желтую карточку Хави.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Реалом» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции.