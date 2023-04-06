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Кубок Испании

Винисиус сказал игроку «Барселоны» заткнуться

06 Апреля 2023 • 15:25 Комментировать
Барселона
0:4
Реал Мадрид
окончен

Поведение форварда «Реала» Винисиуса Жуниора снова стало обсуждаемым. В ходе кубкового «эль класико» против «Барселоны» бразилец вступал в конфликты с соперниками, о чём на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

Так, например, в концовке встречи в ходе стычки Винисиус грубо высказался в адрес Феррана Торреса. «Заткнись, ты ужасен», - сказал бразилец испанцу.

Напомним, что «Реал» обыграл «Барселону» на выезде со счётом 4:0 после домашнего поражения 0:1 и пробился в финал Кубка Испании. Там команда Карло Анчелотти сыграет против «Осасуны».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Винисиус Жуниор Ферран Торрес
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