Винисиус сказал игроку «Барселоны» заткнуться

Поведение форварда «Реала» Винисиуса Жуниора снова стало обсуждаемым. В ходе кубкового «эль класико» против «Барселоны» бразилец вступал в конфликты с соперниками, о чём на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

Так, например, в концовке встречи в ходе стычки Винисиус грубо высказался в адрес Феррана Торреса. «Заткнись, ты ужасен», - сказал бразилец испанцу.

Напомним, что «Реал» обыграл «Барселону» на выезде со счётом 4:0 после домашнего поражения 0:1 и пробился в финал Кубка Испании. Там команда Карло Анчелотти сыграет против «Осасуны».