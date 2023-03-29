«Барселона» может продать Кристенсена за 50 миллионов евро

Каталонская «Барселона» вопреки своему желанию может быть вынуждена расстаться с одним из важных футболистов команды. По информации от издания Sport, из-за финансовых проблем команда может задуматься над продажей центрального защитника Андреаса Кристенсена, который в этом сезоне производит хорошее впечатление на руководство и главного тренера Хави Эрнандеса.

Как сообщает источник, «Барселона» хоть и не хочет продавать Кристенсена, но может задуматься над этим вариантом, если получит предложение в размере 50 миллионов евро. Напомним, датчанин присоединился к команде прошлым летом из «Челси» на правах свободного агента.