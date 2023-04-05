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Радченко: «Малком играл за «Барселону», а этот клуб простых людей не берёт»

05 Апреля 2023 • 17:21 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
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Через 3 ч. 51 мин.

Бывший нападающий испанского клуба «Депортиво» из города Ла-Корунья Дмитрий Радченко считает, что бразильский футболист Малком вполне соответствует уровню хороших европейских клубов.

«Он играл за «Барселону», а этот клуб простых людей не берёт. Конечно, Малком - футболист европейского уровня», - приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Воспитанник «Коринтианса» Малком выступал за каталонскую команду в период с 24 июля 2018 года по второе августа 2019 года, когда перебрался в петербургский «Зенит».

Также спортсмен играл и во Франции на протяжении двух лет – там его клубом был «Бордо».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дмитрий Радченко Малком Филипе
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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