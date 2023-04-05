Радченко: «Малком играл за «Барселону», а этот клуб простых людей не берёт»

Бывший нападающий испанского клуба «Депортиво» из города Ла-Корунья Дмитрий Радченко считает, что бразильский футболист Малком вполне соответствует уровню хороших европейских клубов.

«Он играл за «Барселону», а этот клуб простых людей не берёт. Конечно, Малком - футболист европейского уровня», - приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Воспитанник «Коринтианса» Малком выступал за каталонскую команду в период с 24 июля 2018 года по второе августа 2019 года, когда перебрался в петербургский «Зенит».

Также спортсмен играл и во Франции на протяжении двух лет – там его клубом был «Бордо».