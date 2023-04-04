Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

Хави попробовал сравнить Левандовски и Бензема

04 Апреля 2023 • 15:45 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
1 2.35 X 3.55 2 2.95
05.04 22:00

В ходе пресс-конференции перед ответным кубковым матчем против «Реала» главный тренер «Барселоны» Хави получил вопрос о Роберте Левандовски и Кариме Бензема. Молодого специалиста попросили сравнить этих игроков.

«Вопрос не из лёгких. Речь идёт, пожалуй, о двух из трёх лучших нападающих в мире. Они в чём-то похожи. Они имеют очень большое значение для команд, в которых играют. Бензема очень талантлив, он знает, где нужно оказаться в нужный момент. Роберт, пожалуй, сильнее физически», - сказал Хави на пресс-конференции.

В первом кубковом матче «Барселона» обыграла «Реал» на выезде со счётом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема Хави Эрнандес Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.04.23 в 22:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна Осасуна
1.70 3.65 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
15:45 · Испания. Кубок
Хави попробовал сравнить Левандовски и Бензема
15:39 · Испания. Кубок
Хави: «Реал» хочет нам отомстить»
03 Апреля
11:14 · Испания. Кубок
Рюдигер под вопросом на матч с «Барселоной»
02 Апреля
21:52 · Испания. Кубок
Анчелотти рассказал о настрое «Реала» перед кубковым матчем с «Барселоной»
24 Марта
08:25 · Испания. Кубок
Защитник «Барселоны» Кристенсен пропустит матч с «Реалом»
16 Марта
22:40 · Испания. Кубок
Дембеле может не успеть вернуться до апрельского матча с «Реалом»
03 Марта
20:27 · Испания. Кубок
Гладилин – о «Реале» и «Барселоне»: «Для таких команд фактор чужого поля не существует»
13:12 · Испания. Кубок
Винисиус оскорбил игрока «Барселоны» 1
08:27 · Испания. Кубок
«Реал» впервые в сезоне проиграл на «Сантьяго Бернабеу» 1
08:08 · Испания. Кубок
Куртуа: «Барселона» незаслуженно победила» 6
07:40 · Испания. Кубок
«Реал» более 50 лет не может победить «Барселону» на своём поле в Кубке Испании
07:35 · Испания. Кубок
Хави оскорбил игрока «Реала» во время «эль класико» 3
07:24 · Испания. Кубок
Алонсо высказался о гостевой победе над «Реалом»
05:48 · Испания. Кубок
Хави выиграл четыре «эль класико» из пяти
05:30 · Испания. Кубок
Араухо: «Пришлось отказаться от своего игрового принципа»
Все новости
Рекомендуем