Хави попробовал сравнить Левандовски и Бензема

В ходе пресс-конференции перед ответным кубковым матчем против «Реала» главный тренер «Барселоны» Хави получил вопрос о Роберте Левандовски и Кариме Бензема. Молодого специалиста попросили сравнить этих игроков.

«Вопрос не из лёгких. Речь идёт, пожалуй, о двух из трёх лучших нападающих в мире. Они в чём-то похожи. Они имеют очень большое значение для команд, в которых играют. Бензема очень талантлив, он знает, где нужно оказаться в нужный момент. Роберт, пожалуй, сильнее физически», - сказал Хави на пресс-конференции.

В первом кубковом матче «Барселона» обыграла «Реал» на выезде со счётом 1:0.