Месси будет зарабатывать в «Барселоне» в четыре раза меньше, чем в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов на финансовые жертвы ради возвращения в «Барселону».

Аргентинец не уверен в спортивных перспективах проекта «ПСЖ», поэтому в настоящий момент далёк от продления контракта с клубом. Действующее соглашение истекает в конце июня, и «Барселона», сильно ограниченная в финансах, надеется провернуть возвращение 35-летнего игрока. По данным FootMercato, в каталонском клубе зарплата Месси составит не более 10 млн евро в год – в четыре раза меньше, чем по нынешнему договору с «ПСЖ». Однако звёздный игрок, похоже, готов на такие условия.

Напомним, что в подписании Лионеля Месси также заинтересован саудовский «Аль-Хиляль», предлагающий более 400 млн евро в год.