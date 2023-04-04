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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси будет зарабатывать в «Барселоне» в четыре раза меньше, чем в «ПСЖ»

04 Апреля 2023 • 22:41 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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Через 21 ч. 58 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов на финансовые жертвы ради возвращения в «Барселону».

Аргентинец не уверен в спортивных перспективах проекта «ПСЖ», поэтому в настоящий момент далёк от продления контракта с клубом. Действующее соглашение истекает в конце июня, и «Барселона», сильно ограниченная в финансах, надеется провернуть возвращение 35-летнего игрока. По данным FootMercato, в каталонском клубе зарплата Месси составит не более 10 млн евро в год – в четыре раза меньше, чем по нынешнему договору с «ПСЖ». Однако звёздный игрок, похоже, готов на такие условия.

Напомним, что в подписании Лионеля Месси также заинтересован саудовский «Аль-Хиляль», предлагающий более 400 млн евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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