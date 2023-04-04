«Барселоне» может понадобиться крупная продажа, клуб определил двух главных кандидатов на выход

Каталонская «Барселона» грядущим летом может быть вынуждена продать одного из своих футболистов, чтобы справиться с финансовыми проблемами. По информации от издания Sport, команде может понадобиться крупная продажа.

Руководство клуба уже определило для себя неприкасаемых футболистов. «Барселону» летом точно не покинут Рафинья Диас, Роберт Левандовски, Марк-Андре Тер-Штеген, Гави, Алехандро Бальде, Жюль Кунде и другие ключевые игроки. Зато тот же Андреас Кристенсен и Франк Кесси могут уйти. «Барселона» потенциально может выручить за этих игроков большие деньги, которые помогут справиться с проблемами.

Напомним, Кристенсен и Кесси перешли в «Барселону» прошлым летом на правах свободных агентов.