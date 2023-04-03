«Барселона» ведёт переговоры со спонсорами для финансирования трансфера Месси

Каталонская «Барселона» работает над возвращением в команду нападающего Лионеля Месси, который с прошлого сезона выступает во Франции за «ПСЖ». По информации от журналиста Херарда Ромеро, «сине-гранатовые» ведут переговоры с некоторыми спонсорами, чтобы профинансировать переход аргентинца на «Камп Ноу».

Напомним, что «Барселона» может не потянуть трансфер Месси даже на правах свободного агента, когда у футболиста закончится контракт с «ПСЖ». В связи с этим руководство команды ищет поддержку от спонсоров.

Сам Месси не против возвращения в «Барселону», но при этом игрок также может продлить контракт с «ПСЖ».