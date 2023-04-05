«Реал» объявил состав на кубковое «эль класико»

В среду вечером «Барселона» и «Реал» проведут ответный полуфинал Кубка Испании. Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение включить в стартовый состав таких исполнителей:

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Модрич, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

В первом матче «Реал» проиграл «Барселоне» на своём поле со счётом 0:1, так что теперь мадридской команде нужно отыгрываться на поле стадиона «Камп Ноу».

Матч «Барселона» - «Реал» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.