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Кубок Испании

«Барселона» потерпела самое крупное поражение при Хави

06 Апреля 2023 • 01:51 Комментировать
Барселона
0:4
Реал Мадрид
окончен

Каталонская «Барселона» с треском провалилась в ответном мате полуфинала Кубка Испании, пропустив четыре мяча от мадридского «Реала». Таким образом, команда Хави Эрнандеса выбыла из Кубка Испании и теперь продолжает выступать только в одном турнире - чемпионате. Впрочем, там ее шансы на успех весьма велики.

Как выяснилось, это было самое крупное поражение «Барселоны» при Хави Эрнандесе, с учетом всех турниров, в которых довелось принять участие за уже полтора года при специалисте клубу. Напомним, что Хави Эрнандес возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, сменив Рональда Кумана. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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