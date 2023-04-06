«Барселона» потерпела самое крупное поражение при Хави

Каталонская «Барселона» с треском провалилась в ответном мате полуфинала Кубка Испании, пропустив четыре мяча от мадридского «Реала». Таким образом, команда Хави Эрнандеса выбыла из Кубка Испании и теперь продолжает выступать только в одном турнире - чемпионате. Впрочем, там ее шансы на успех весьма велики.

Как выяснилось, это было самое крупное поражение «Барселоны» при Хави Эрнандесе, с учетом всех турниров, в которых довелось принять участие за уже полтора года при специалисте клубу. Напомним, что Хави Эрнандес возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, сменив Рональда Кумана.