Мостовой поделился прогнозом на матч «Барселоны» и «Реала»

В среду вечером главный матч будет сыгран в Барселоне, где местный клуб («Барселона», разумеется) сыграет с мадридским «Реалом». Своим прогнозом на предстоящий в рамках полуфинала Кубка Испании матч поделился большой знаток испанского футбола - выступавший в прошлом в этой стране Александр Мостовой. Он считает, что будет ничья - но боевая.

- Я бы не выделял фаворита, шансы 50 на 50. Склоняюсь к ничейному результату. Надеюсь увидеть 2:2, - цитирует слова Мостового Sport24.

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