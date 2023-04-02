Кто будет тренировать «Реал» в следующем сезоне

Всё больше разговоров о том, что «Реал» летом может сменить главного тренера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

«Реал» практически лишился шансов на чемпионство внутри Испании в этом сезоне, серьёзно отставая от «Барселоны». У мадридцев ещё есть шанс завоевать Кубок страны, правда, надо будет обыгрывать тех же каталонцев в гостях в полуфинале. Кроме того, есть шанс выиграть Лигу чемпионов. Однако, по слухам, руководство мадридцев недовольно не только результатами, но и развитием молодых игроков, в частности Эдуарду Камавинги и Орельена Чуамени, на которых делается ставка. В общем, летом Флорентино Перес может вновь изменить вектор развития.

Карло Анчелотти

Начнём с того, что пока итальянца никто не уволил. Если «Реал» вновь выиграет Лигу чемпионов, то едва ли его кто-то уволит. В этом смысле для Анчелотти понятна задача по сохранению своего поста. Насколько реально достигнуть этой цели – каждый может решить для себя сам. Правда, Анчелотти может уйти сам, не дожидаясь решения «Реала». Итальянец подтвердил наличие интереса к нему со стороны Бразильской конфедерации футбола, которая ищет тренера для сборной. Возможно, победа на чемпионате мира для Анчелотти может быть даже интереснее, чем в очередной раз победить в Лиге чемпионов.

Зинедин Зидан

Первая кандидатура, которая приходит на ум. Француз успешно работал с «Реалом», выиграв три Лиги чемпионов подряд. Его с радостью примут и игроки, и болельщики. Зидан уже возвращался в «Реал», так что его новое пришествие никого не удивит. Тем более что сложно придумать более эволюционного перехода от Анчелотти к другому тренеру. Правда, в последний раз Зидан ушёл из «Реала» не очень хорошо. Да и в первый раз у него были свои взгляды на развитие клуба. Если другие тренеры с удовольствием пойдут в «Реал», то Зидана в любом случае придётся уговаривать и соглашаться на его требования.

Маурисио Почеттино

В испанских СМИ одним из главных претендентов на замену Анчелотти называется Маурисио Почеттино. Откровенно говоря, эта кандидатура выглядит несколько спорной. Футбол Почеттино нельзя назвать красивым и привлекательным. Кроме того, во время периода работы в «ПСЖ» ходили разговоры, что он не очень-то ладил со звёздами команды. Да и больших успехов в карьере Почеттино нет – финал Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» и чемпионство во Франции не выглядят для «Реала» чем-то невероятным. С другой стороны, у аргентинца есть ряд плюсов. В «Тоттенхэме» он сумел построить сильную команду из молодых игроков. В Мадриде же сейчас как раз стараются покупать юных футболистов, и в этом смысле умение Почеттино может быть полезным. Кроме того, он испаноговорящий и не любящий «Барселону», что тоже будет на руку.

Юлиан Нагельсманн

«Реал» – клуб, который работает стратегически. Различные медиа сообщали, что мадридцы начали следить за немецким тренером, когда тот стал добиваться успехов ещё с «Хоффенхаймом». В то время его в Мадрид никто звать не собирался, но на карандаш взяли. Нагельсманн с тех пор показал свой уровень в «Лейпциге», а затем выиграл с «Баварией» бундеслигу. Его недавнее увольнение в общем-то для всех пока остаётся загадкой. Если судить по результатам, то в этом сезоне «Бавария» выиграла все матчи в Лиге чемпионов под руководством Нагельсманна, он сумел заменить звезду Роберта Левандовски далеко не самым ярким Эриком-Максимом Шупо-Мотингом, раскрыл Йосипа Станишича. То, что он умеет работать с молодыми игроками, известно по его предыдущим проектам.

Антонио Конте

Удивительно, но итальянец уже дважды в предыдущие годы получал предложения возглавить «Реал». Оба раза союз не сложился, потому что итальянец работал в других клубах и не хотел уходить. Теперь он свободен. Конте, что про него ни говори, это топ-тренер, который добивался успеха в Италии и Англии. Во всех клубах, кроме «Тоттенхэма», он быстро давал результат. Правда, Конте никогда не добивался успеха в Лиге чемпионов, что выглядит большим минусом для Переса, но рассмотреть вариант можно. И всё же победа в Премьер-лиге – это однозначный знак качества. Конечно, со своим характером Конте долго в Мадриде не задержится, с другой стороны, в «Реале» давно подолгу никто не работает.

Рауль

Есть вариант для «Реала» – назначить своего. Рауль – легенда клуба. В последнее время он возглавляет «Кастилью», и мадридцы в последние годы не раз назначали главным тренером наставника именно из своей «двойки». Говорить о стиле работы Рауля сложно. Зато известно, что через его руки прошли Родриго, Альваро Родригес и Фран Гарсия, которые выступают в основе. Сообщалось, что Рауля звали «Лидс» и некоторые немецкие клубы, но он пока не спешит уходить из системы «сливочных». Возможно, всё не просто так.

Хаби Алонсо

Ещё один «свой». Хаби Алонсо начинал тренерскую работу в юношеских командах «Реала», потом перебрался в родной «Реал Сосьедад», где принял вторую команду, а по ходу этого сезона возглавил основу «Байера» из «Леверкузена». Пока однозначно сложно говорить, что «аспириновые» выступают успешно, но они располагаются недалеко от зоны Лиги чемпионов, и за ними интересно наблюдать. При этом заметно, что Хаби Алонсо изменил игру «Байера», так что у него точно видны тренерские способности.

Роман Андреев