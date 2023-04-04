Между «Манчестер Сити» и «Барселоной» не было контактов по Фати

Между «Манчестер Сити» и «Барселоной» не было контактов по поводу возможного перехода 20-летнего нападающего каталонского клуба Ансу Фати, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что окружение игрока недовольно малым количеством игрового времени Фати в «Барселоне», чем и может воспользоваться «Манчестер Сити», который заинтересован в подписании молодого футболиста.

Действующий контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Фати провёл за «сине-гранатовых» 39 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.