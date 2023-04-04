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Между «Манчестер Сити» и «Барселоной» не было контактов по Фати

04 Апреля 2023 • 14:04 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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05.04 22:00

Между «Манчестер Сити» и «Барселоной» не было контактов по поводу возможного перехода 20-летнего нападающего каталонского клуба Ансу Фати, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что окружение игрока недовольно малым количеством игрового времени Фати в «Барселоне», чем и может воспользоваться «Манчестер Сити», который заинтересован в подписании молодого футболиста.

Действующий контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Фати провёл за «сине-гранатовых» 39 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ансу Фати
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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