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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер готов сыграть сегодня с «Барселоной»

05 Апреля 2023 • 12:15 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
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Через 8 ч. 18 мин.

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер готов принять участие в сегодняшнем матче Кубка Испании против каталонской «Барселоны». Главный тренер Карло Анчелотти на пресс-конференции сообщил, что немец может выйти завтра в стартовом составе.

«Рюдигер хорошо себя чувствует и будет готов сыграть с «Барселоной», – заключил Анчелотти.

Рюдигер пропустил последний матч мадридского «Реала» против «Вальядолида» из-за травмы. Участие футболиста в ответном полуфинале Кубка Испании находилось под вопросом, но тренер дал понять, что немец будет готов помочь своей команде.

Напомним, Рюдигер является основным центральным защитником «Реала» вместе с Эдером Милитао.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Антонио Рюдигер
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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