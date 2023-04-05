Рюдигер готов сыграть сегодня с «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер готов принять участие в сегодняшнем матче Кубка Испании против каталонской «Барселоны». Главный тренер Карло Анчелотти на пресс-конференции сообщил, что немец может выйти завтра в стартовом составе.

«Рюдигер хорошо себя чувствует и будет готов сыграть с «Барселоной», – заключил Анчелотти.

Рюдигер пропустил последний матч мадридского «Реала» против «Вальядолида» из-за травмы. Участие футболиста в ответном полуфинале Кубка Испании находилось под вопросом, но тренер дал понять, что немец будет готов помочь своей команде.

Напомним, Рюдигер является основным центральным защитником «Реала» вместе с Эдером Милитао.