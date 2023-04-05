Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Барселоной»

05 Апреля 2023 • 15:41 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
1 2.40 X 3.55 2 3.00
Через 5 ч. 15 мин.

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес должен начать сегодняшний матч против каталонской «Барселоны» в стартовом составе. Об этом сообщает журналист Эду Агирре на своей странице в социальных сетях.

По сведениям источника, Фернандес начнёт матч в центре обороны в связке с Эдером Милитао, который стал антигероем первого полуфинала Кубка Испании с «Барселоной», отметившись решающим автоголом. Антонио Рюдигер, пропустивший последний матч «Реала» из-за травмы, начнёт игру с каталонцами на скамейке запасных.

Напомним, ответная игра полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня на «Камп Ноу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
16:00 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Думал, что гол в «эль класико» изменит мою карьеру в «Барселоне»
15:57 · Испания. Ла Лига
Туре: «Я бы с удовольствием поработал в «Барселоне»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет подписать звёздного Салаха, но есть проблема слухи
15:41 · Испания. Ла Лига
Начо выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Барселоной»
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» пристально наблюдает за Камада, но в борьбе за игрока лидируют другие клубы
15:33 · Испания. Ла Лига
Почеттино готов возглавить «Реал» в следующем сезоне
15:29 · Германия. Бундеслига
«Реал» лидирует в борьбе за Беллингема
14:33 · Англия. Премьер-лига
Левандовски: «Когда играл за «Боруссию» Дортмунд, хотел перейти в «Манчестер Юнайтед»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Вальверде никогда не хотел меня, он просил у руководства Виллиана»
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов выложить 40 миллионов евро за полузащитника «Атлетико»
12:30 · Испания. Ла Лига
Матуиди посетил академию «Барселоны» - его сын делает первые шаги в футболе
12:15 · Испания. Ла Лига
Рюдигер готов сыграть сегодня с «Барселоной»
11:48 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» отреагировал на сравнения с Пеле
11:37 · Испания. Ла Лига
Кроос вряд ли выйдет в основе в матче против «Барселоны»
11:22 · Испания. Ла Лига
Кроос одержим победой в Кубке Испании
Все новости
Рекомендуем