Начо выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес должен начать сегодняшний матч против каталонской «Барселоны» в стартовом составе. Об этом сообщает журналист Эду Агирре на своей странице в социальных сетях.

По сведениям источника, Фернандес начнёт матч в центре обороны в связке с Эдером Милитао, который стал антигероем первого полуфинала Кубка Испании с «Барселоной», отметившись решающим автоголом. Антонио Рюдигер, пропустивший последний матч «Реала» из-за травмы, начнёт игру с каталонцами на скамейке запасных.

Напомним, ответная игра полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня на «Камп Ноу».